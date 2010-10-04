Янукович квапить Медведєва з мостом через Керченську протоку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про доцільність збудувати мостовий перехід через Керченську протоку до 2012 року, передає УНІАН.

ЯНУКОВИЧ на першому українсько-російському міжрегіональному економічному форумі у понеділок в місті Геленджик Краснодарського краю Росії відзначив, що реалізація проекту отримала особливу актуальність з проведенням в Україні Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, а також з проведенням зимових Олімпійських ігор у Сочі в 2014-му.

«В Україні Євро-2012, Дмитро Анатолійович, не за горами. І ми б хотіли все ж побачити спільно наші автомобільні і залізничні транспортні переходи. Тому що одразу після 12-го року буде 14-й рік у Сочі. Вони вже працюватимуть на Сочі... Його (мост) бажано було б збудувати до 2012 року, якби ми встигли це зробити. Якщо не встигнемо - хоча б до 14-го року», - відзначив ЯНУКОВИЧ і звернувся до МЕДВЕДЄВА з проханням збільшити кількість поромних переправ через Керченську протоку, поки не буде споруджено міст.

МЕДВЕДЄВ погодився, що будівництво моста через Керченську протоку є дуже важливим проектом.

«Нам потрібно подумати, яким чином ці комунікації правильно здійснювати, який проект міг би стати робочим, подивитися його вартість. Це тема, безумовно, гідна президентської уваги, тому що вона об`єднує дві країни, вона створює якнайкращі можливості для перетину кордону нашими громадянами і створює кращі можливості для інтенсифікації пасажиро- і товаропотоків між нашими країнами», - сказав президент Росії.