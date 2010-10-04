Суд залишив буни Алупці

Вищий адміністративний суд України скасував рішення судів, якими за комерсантами, що придбали санаторій в Алупці (Крим), було визнано право власності на буни.

«Берегоукріплювальні і протизсувні споруди в Алупці залишилися у власності Автономної республіки Крим», - зазначається у повідомленні прес-служби кримської прокуратури.

Касаційна інстанція підтвердила докази прокуратури про порушення судами першої і апеляційної інстанцій норм права при ухваленні рішень на користь власників колишнього санаторію «Південний Урал».

«Відмовляючи у задоволенні вимог власників нерухомості на південному березі Криму, Вищий адміністративний суд виходив із встановленої законом заборони на приватизацію берегоукріплювальних і протизсувних споруд», - наголошується у прес-релізі.