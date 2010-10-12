Кандидата в мери Алушти від КПУ засуджено до 7 років ув`язнення

Кандидата в мери Алушти від Комуністичної партії України Олексія НЕЧАЄВА визнано судом винним к перевищенні службових повноважень, засуджено до семи років позбавлення волі і взятий під варту 11 жовтня. Вирок суду Алушти може бути оскаржено.

«Кримінальна справа порушена у 2003 році. У мене немає інформації, коли було скоєно злочин», - сказала телефоном УНІАН прес-секретар прокуратури Криму Наталія БОЯРКІНА.

Вона повідомила, що в 2007 році міськсуд виніс перше рішення у справі НЕЧАЄВА, застосувавши статтю 75 Кримінального кодексу.

«Природно, було внесене касаційне подання. Верховний Суд скасував вирок. Відбувся повторний судовий розгляд в алуштинському суді. Справа слухалася з квітня 2009 року», - розповіла БОЯРКІНА.

«У квітні 2009 року ніхто не міг почати готуватися до подій жовтня 2010 (до місцевих виборів)», - додала прес-секретар, коментуючи на прохання УНІАН заява комуністів про те, що ситуація з НЕЧАЄВИМ - боротьба Партії регіонів з конкурентами.

У 2002-2006 роках НЕЧАЄВ був мером Алушти.

8 жовтня правоохоронці затримали мера Алушти Володимира ЩЕРБІНУ за підозрою у перевищенні службових повноважень.