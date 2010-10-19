Комітет виборців прогнозує жорсткі вибори в центрі країни та Криму

Голова правління Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО прогнозує жорстку боротьбу на місцевих виборах у Київській, Кіровоградській, Черкаській областях і в Криму.

”У центральній смузі - Київська, Черкаська, Кіровоградська області, - де немає стійких лідерів симпатій, будуть конкурентні, жорсткі вибори”, - сказав ЧЕРНЕНКО на прес-конференції в Сімферополі.

За його словами, на сході й півдні країни вибори пройдуть ”більш-менш” спокійно.

”Але Крим багато в чому через нагнітання ситуації політиками опинився в списку конкурентних, конфліктних виборів”, - зазначив ЧЕРНЕНКО.