МЗС запевняє Європарламент, що ЧФ Росії нікому у Криму не загрожує

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО запевнив депутатів Європарламенту в тому, що Чорноморський флот Росії у Севастополі нікому не загрожує, передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі.

“Я думаю, що Чорноморський флот не є реальною загрозою ні для кого, тому що більшість суден мають 40 років чи більше. Передбачається, що вони будуть замінені, однак насправді вони не можуть загрожувати НАТО”, - сказав очільник МЗС, виступаючи на засіданні комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Це місцевий флот для місцевих цілей”, - додав він.

Верховна Рада 27 квітня ратифікувала підписану президентами України і Росії угоду про продовження терміну базування ЧФ РФ у Криму щонайменше на 25 років в обмін на 30% знижку на російський газ. Того ж дня угоду ратифікував російський парламент.