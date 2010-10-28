Росія хоче відкрити центр науки і культури в Криму

Росія хоче відкрити в Сімферополі Російський центр науки і культури, повідомив консул генерального консульства РФ у Сімферополі Володимир ДЖУНКОВСЬКИЙ під час церемонії передачі школам Севастополя першої партії підручників для 5 класу «Страноведение. Россия».

«Як консул Генерального консульства Російської Федерації у Сімферополі уповноважений створювати тут, безумовно, з вашою допомогою, а також за допомогою місцевих влад, Російський центр науки і культури. Це підрозділ федерального агентства «Россотрудничества» при МЗС Російської Федерації», - сказав ДЖУНКОВСЬКИЙ.

Дипломат додав, що цей центр буде відкритий, «звичайно, двома міністрами закордонних справ».

Місце для російського центру в Сімферополі зараз узгоджується. «А узгоджувати потрібно багато чого, багато що вивірити, зокрема, визначити, скільки потрібно грошей. Цими питаннями зараз я і займаюся», - сказав ДЖУНКОВСЬКИЙ.

Консул додав, що він вже організовував подібний Російський центр науки і культури у Братиславі (Словаччина).