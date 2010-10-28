З апарату податкової збираються вигнати кожного п'ятого

Державна податкова адміністрація України має намір скоротити свій апарат на 20%, повідомив голова ДПАУ Олександр ПАПАЇКА.

«Відсотків на двадцять ми скорочуватимемо, але це Державна податкова адміністрація України і держподатадміністрації обласні, а інспекції ми підсилимо для того, щоб там поліпшити взаємовідносини, щоб не було черг», - сказав він на брифінгу .

Директор департаменту масово-роз`яснювальної роботи і звернень громадян ДПАУ Віктор КОСАРЧУК відзначив, що процес реформування органів податкової адміністрації вже розпочався, на сьогодні пропозиції подано до Кабінету міністрів.