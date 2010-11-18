На пам'ятнику "Жертвам Голокосту" в Севастополі намалювали свастику

Невідомі намалювали свастику на пам`ятнику «Жертвам Голокосту» в Севастополі і зробили написи образливого характеру, повідомив УНІАН заступник керівника єврейської громади міста Борис ГЕЛЬМАН.

«Це виклик суспільству, виклик владі», - сказав він.

Представники громадськості звернулися до міліції.

Пам`ятник встановлено у пам’ять про розстріляних 12 липня 1942 року гітлерівцями севастопольців. Тоді бути знищено 4200 севастопольців - євреїв і кримчаків.

Меморіал встановлено на кошти севастопольських євреїв, пожертвування жителів Ізраїлю, США, Швейцарії, Польщі і Німеччини.

ГЕЛЬМАН нагадав, що близько п`яти років тому севастополець білою фарбою написав на цьому самому антисемітські заклики. Він був засуджений.

Минулого тижня в Севастополі невідомі на чотирьох найбільших надгробках караїмського кладовища білою і чорною фарбою намалювали свастику.

Караїмське кладовище засноване у другій половині XIX століття. Тут поховано близько 700 осіб. З 1965 року поховання на кладовищі припинилися. Тепер це історична пам`ятка.