Голова сільради Криму засуджений до 9 років ув’язнення через хабар

Голова Зеленовської сільської ради Бахчисарайського району Криму засуджений до дев`яти років ув’язнення за одержання хабара, зловживання службовим становищем та посадове підроблення, повідомила прес-служба генеральної прокуратури України.

У червні 2008 року він отримав 60 тисяч доларів від фермера за сприяння в отриманні земельної ділянки. Голова сільради підробив рішення сесії про клопотання перед райдержадміністрацією про видачу розпорядження.

Сімферопольський райсуд наприкінці листопада засудив посадовця до дев`яти років в`язниці з позбавленням права обіймати посади в органах місцевого самоврядування на три роки і конфіскацією майна.