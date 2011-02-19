Кожній десятій українській родині не вистачає грошей на їжу - опитування

Більшість населення України констатує погіршення свого матеріального становища за рік президентства Віктора ЯНУКОВИЧА, свідчать результати опитування «Українського демократичного кола» на замовлення Інституту політики, які були презентовані заступником голови Верховної Ради Миколою ТОМЕНКОМ.

Зокрема, майже 62% українців відчувають на собі незадовільний матеріальний стан. При цьому третина опитаних (33,3%) зазначили, що їхнє матеріальне становище не змінилося, і лише 4% вважають, що їхнє матеріальне становище покращилось.

«Таким чином, за останній рік, як каже прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, лише чотирьом відсоткам стало жити краще, стало жити веселіше», - сказав віце-спікер.

При цьому, за його словами, кожній десятій українській родині (11,2%) не вистачає грошей навіть на їжу, а двом п’ятим (41,3%) якщо є за що купувати їжу, то нема коштів на одяг чи взуття.

ТОМЕНКО також наголосив, що абсолютну більшість населення (97,5%) тією чи іншою мірою хвилює зростання цін.

Опитування було проведено з 29 січня по 7 лютого. За місцем проживання було опитано 1200 респондентів з усіх регіонів. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує плюс-мінус 2,9%.