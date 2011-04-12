Приймальню Грача опечатали
18:06, 12 квітня 2011Крым
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МНС: "Закон - один для всіх"
|Леонід Грач
«Леонід Іванович (лідер КПРС, депутат Верховної Ради України ГРАЧ) зараз робитиме гучні заяви... Нам усе одно: КПУ, СДПУ. Закон - один для всіх», - сказав ІВАНОВ телефоном.
За його словами, розпорядження про усунення порушень правил пожежної безпеки, виявлені під час перевірки об`єкту в центрі Сімферополя 15-20 днів тому, не були виконані.
У будівлі, де розташований реском КПРС, також знаходиться приймальня ГРАЧА. Прес-служба нардепа стверджує, що в приміщенні на момент опечатування перебували люди.
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