Приймальню Грача опечатали

Приміщення республіканського комітету Компартії робочих і селян по вулиці Кірова в Сімферополі було опечатане у вівторок через порушення норм пожежної безпеки, повідомив помічник начальника кримського управління МНС Володимир ІВАНОВ кореспонденту УНІАН.

«Леонід Іванович (лідер КПРС, депутат Верховної Ради України ГРАЧ) зараз робитиме гучні заяви... Нам усе одно: КПУ, СДПУ. Закон - один для всіх», - сказав ІВАНОВ телефоном.

За його словами, розпорядження про усунення порушень правил пожежної безпеки, виявлені під час перевірки об`єкту в центрі Сімферополя 15-20 днів тому, не були виконані.

У будівлі, де розташований реском КПРС, також знаходиться приймальня ГРАЧА. Прес-служба нардепа стверджує, що в приміщенні на момент опечатування перебували люди.