Проти горе-батьків завели 2 справи

Прокуратура Сімферополя порушила дві кримінальні справи стосовно батьків, які злісно не виконували обов`язки перед дітьми, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.

Зокрема, під слідством виявився батько 12-річної дівчинки, який "не забезпечив дитині елементарних умов для життя, постійно бив матір підлітка, так, що їм нерідко доводилося йти з дому".

Заходи кримінально-правового характеру застосовані також до батьків дівчаток 15-ти і 8-ми років, які, "не маючи нормальних умов для існування, ще й страждали від насильства у сім`ї".

За фактами злісного невиконання батьківських обов`язків, ухилення від утримання дітей, нанесення дитині тілесних ушкоджень проводяться розслідування.