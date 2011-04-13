Кабмін затвердив мирову з Vanco

Кабінет міністрів України затвердив проект мирової угоди з компанією Vanco Prykerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) в міжнародній тяжбі, пов`язаній з розірванням угоди про розподіл продукції (УРП) по Прикерченській ділянці шельфу Чорного моря, повідомив журналістам міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, передає кореспондент УНІАН.

«Затвердили на минулому чи позаминулому засіданні», - сказав ЛАВРИНОВИЧ.

Міністр уточнив, що уряд поки що не направляв проект мирової угоди до Стокгольмського арбітражу.

УРП між Кабміном і компанією Vanco International (Бермудські острови) було підписано у жовтні 2007 року. Vanco International передала всі права і зобов`язання по угоді Vanco Prykerchenska (Віргінські острови). Це стало причиною розриву угоди з боку уряду Юлії ТИМОШЕНКО і початку міжнародного розгляду, позивачем у якому виступила Vanco Prykerchenska.

Vanco Prуckerchenska у липні 2008 року почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

Кабмін Миколи АЗАРОВА у 2010 році запропонував Vanco Prуckerchenska Ltd. укласти мирову угоду.

Україна і Vanco Prуckerchenska призупинили арбітражний процес до квітня 2011 року й почали переговори, метою яких є мирне врегулювання спору щодо УРП.