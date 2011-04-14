Ялта дасть бій парканам-виродкам

Ялтинська влада має намір присікти практику установки парканів, які закривають вид на море майже на всьому протязі дороги від Ялти до Форосу на півдні Криму, повідомила прес-служба мерії.

Заступник мера Ялти, який займається питаннями архітектури і містобудування, Віталій ВОЙЧЕНКО повідомив про створення робочої групи, до складу якої увійшли члени профільної депутатської комісії міськради, управління головного архітектора і різних служб. Фахівці звернуть увагу на паркани, що спотворюють південнобережні види.

«Все, що перевищує півтора метри, повинно бути погоджено з архітектурою, включаючи не лише висоту, але й дизайн, і зовнішній вигляд», - заявив віце-мер.