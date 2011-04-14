Ялта дасть бій парканам-виродкам
17:16, 14 квітня 2011Крым
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Моря на ПБК вже не побачиш!
Ялтинська влада має намір присікти практику установки парканів, які закривають вид на море майже на всьому протязі дороги від Ялти до Форосу на півдні Криму, повідомила прес-служба мерії.
Заступник мера Ялти, який займається питаннями архітектури і містобудування, Віталій ВОЙЧЕНКО повідомив про створення робочої групи, до складу якої увійшли члени профільної депутатської комісії міськради, управління головного архітектора і різних служб. Фахівці звернуть увагу на паркани, що спотворюють південнобережні види.
«Все, що перевищує півтора метри, повинно бути погоджено з архітектурою, включаючи не лише висоту, але й дизайн, і зовнішній вигляд», - заявив віце-мер.
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