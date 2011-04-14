Дорогу до Ялти тимчасово перекриють

Кримське управління МВС попереджає автомобілістів про можливі тимчасові обмеження в пересуванні вулицями Сімферополя і дорогою Сімферополь-Алушта-Ялта 15 квітня через проїзд делегацій - учасників Економічної ради СНД і бізнес-форуму «Ялтинські ділові зустрічі», повідомила прес-служба відомства.

Особовий склад кримської міліції у п`ятницю буде переведений на посилений варіант несення служби для забезпечення безпеки учасників економічної ради і форуму.

«Розроблені детальні плани забезпечення правопорядку і суспільної безпеки, передбачено залучення необхідної кількості працівників міліції, а також військовослужбовців Внутрішніх військ. Працівники Державної автомобільної інспекції провели обстеження вулично-дорожньої мережі і технічних засобів регулювання руху на маршрутах проїзду делегацій», - йдеться в прес-релізі.