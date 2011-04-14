Vanco: мирової з Кабміном ще немає

Компанія Vanco Prykerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) продовжує переговори з урядом України з метою мирного врегулювання спору стосовно угоди про розділ продукції (УРП) по Прикерченській ділянці шельфу Чорного моря, сказано в повідомленні Vanco Prykerchenska з посиланням на президента компанії Джима БАУНА.

«Поки представники компанії не отримували інформацію про закінчення переговорного процесу й завершення всіх формальних процедур», - сказав він.

БАУН заявив, що підписання мирової угоди - це не простий процес: «Важливою умовою затвердження угоди державою Україна є узгодження англійського варіанту тексту міжвідомчою комісією. За нашими даними, цього поки не було зроблено. Початок промислової розробки Прикерченської ділянки шельфу Чорного моря потребуватиме колосальних інвестицій, тому інвестори повинні бути впевнені в захищеності своїх вкладень і що робота компанії проходить у рамках законодавчого поля».

Президент компанії додав: «Взагалі, нас, звичайно бентежить, що процес так затягнувся, - це серйозно демотивує інвесторів і може призвести до зриву всього проекту».

Кабінет міністрів України затвердив проект мирової угоди з Vanco Prykerchenska Ltd, заявив в середу міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ. Він уточнив, що уряд поки що не направляв проект мирової угоди до Стокгольмського арбітражу.

УРП між Кабміном і компанією Vanco International (Бермудські острови) було підписано у жовтні 2007 року. Vanco International передала всі права і зобов`язання по угоді Vanco Prykerchenska (Віргінські острови). Це стало причиною розриву угоди з боку уряду Юлії ТИМОШЕНКО і початку міжнародного розгляду, позивачем у якому виступила Vanco Prykerchenska.

Vanco Prуckerchenska у липні 2008 року почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

Кабмін Миколи АЗАРОВА у 2010 році запропонував Vanco Prуckerchenska Ltd. укласти мирову угоду.

Україна і Vanco Prуckerchenska призупинили арбітражний процес до квітня 2011 року й почали переговори, метою яких є мирне врегулювання спору щодо УРП.