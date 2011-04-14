Танго на колясках влаштують в Ялті

Перший всекримський Таврійський бал із показом мод «Танго удвох на інвалідних колясках» пройде 20 травня в Ялті, повідомляє офіційний сайт мерії міста.

До програми заходу включено показові номери на колясках у виконанні пар із обмеженими фізичними можливостями, показ мод, театралізований виступ артистів регіону, показ творчих можливостей модельєрів-дизайнерів і демонстрація їхніх робіт інвалідами-колясочниками, а також благодійний аукціон.

Новий культурно-мистецький проект реалізується кримською громадською організацією інвалідів «Берег» спільно з виставковим центром Fashion plus під патронатом Ради міністрів Криму в рамках Міжнародної конвенції ООН із захисту прав інвалідів.

У Криму сьогодні проживають майже 116 тисяч інвалідів, із них понад 5,2 тис. - діти.