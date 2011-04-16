Міліція Криму - без начальника

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Олександра ПРОСОЛОВА з посади заступника міністра внутрішніх справ - начальника головного управління МВС в Криму.

Про це йдеться в указі ЯНУКОВИЧА № 476 від 15 квітня, текст якого розміщено на сайті глави государства.

ПРОСОЛОВ працював начальником кримської міліції з березня 2010 року.

ЯНУКОВИЧ також своїми указами від 15 квітня звільнив Василя ФАРИННИКА з посади заступника міністра внутрішніх справ - начальника Головного слідчого управління МВС, Віктора РАТУШНЯКА - з посади заступника міністра внутрішніх справ, Леоніда ЗИМУ - з посади заступника міністра внутрішніх справ - начальника кримінальної міліції, Анатолія ЛАЗАРЄВА - з посади заступника міністра внутрішніх справ - начальника Головного штабу МВС.