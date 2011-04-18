Фракція Тимошенко вимагає денонсації флотської угоди

Фракція "БЮТ-Батьківщина" наполягатиме на денонсації угоди між Україною і Росією про продовження до 2042 року перебування Чорноморського флоту РФ в Криму, заявив лідер БЮТБ Іван КИРИЛЕНКО в понеділок під час погоджувальної ради.

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ у квітні 2010 року домовилися подовжити перебування ЧФ РФ в Севастополі до 2042 року в обмін на 30-відсоткову знижку в ціні російського газу для України протягом десяти років.

За словами КИРИЛЕНКА, виповнюється рік з дня підписання угод, однак досі не видно конкретних результатів їх реалізації.

"Ви бачите, що після підписання “харківських угод” та їх ратифікації Україна бездоганно виконує свою половину зобов’язань. Флот себе прекрасно почуває в Криму, прекрасно почувають російські компанії, російська мова. З іншого боку ми не бачимо на 100 доларів здешевлення газу порівняно з європейською ціною, ми не бачимо застабілізованих тарифів, ми не бачимо 41 млрд. інвестицій, які мають бути, ми не бачимо покращення відносин з Російською Федерацією", - наголосив КИРИЛЕНКО.

За словами лідера фракції "БЮТ-Батьківщина", сьогодні спостерігається лише зростання цін на всі комунальні послуги. У зв’язку з цим, додав КИРИЛЕНКО, БЮТБ вимагатиме створення тимчасової слідчої комісії, яка проаналізує хід виконання "харківських угод". "Якщо наслідком роботи цієї комісії ми і далі будемо бачити невиконання угод, то ми будемо наполягати на скасуванні цих угод. Україна виконує бездоганно свої зобов’язання, а російська сторона їх не виконує", - сказав він.