Троє людей постраждали через руйнування стін в будинку в Євпаторії

10:45, 19 квітня 2011
Крым
0 0

Вибух газоповітряної суміші

Троє людей постраждали в Євпаторії через руйнування міжкімнатних стін в одноповерховому будинку, що сталося ввечері 18 квітня в результаті вибуху газоповітряної суміші, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

«За попередньою версією, стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого були зруйновані перегородки між квартирами», - говориться в прес-релізі.

Обставини події встановлюються.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter