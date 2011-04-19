Троє людей постраждали через руйнування стін в будинку в Євпаторії
10:45, 19 квітня 2011Крым
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Вибух газоповітряної суміші
Троє людей постраждали в Євпаторії через руйнування міжкімнатних стін в одноповерховому будинку, що сталося ввечері 18 квітня в результаті вибуху газоповітряної суміші, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
«За попередньою версією, стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого були зруйновані перегородки між квартирами», - говориться в прес-релізі.
Обставини події встановлюються.
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