Кораблі Blackseafor залишили Крим

Кораблі Чорноморської групи військово-морського співробітництва BLACKSEAFOR вийшли у вівторок з порту Севастополь, де вони у рамках чергової активації цього оперативного з’єднання перебували з дружнім візитом з 14 квітня, і взяли курс на порт Новоросійськ (Російська Федерація), повідомив прес-центр командування Військово-морських сил України.

Після виходу з порту на зовнішньому рейді Севастополя кораблі BLACKSEAFOR, до складу якого входять фрегат «Верні» (ВМС Болгарії), корабель управління «Славутич» (ВМС України), патрульний катер «Сухумі» (ВМС Грузії), есмінець «Марашешті» (ВМС Румунії), фрегат «Явуз» (ВМС Туреччини) і великий десантний корабель «Ямал» (ЧФ РФ), разом з морським тральщиком ВМС України «Черкаси» провели навчання з проводки за тралами.

Планується, що на переході морем до Новоросійська кораблі з’єднання проведуть навчання з плавання в ордерах, тактичного маневрування, сигналовиробництва і зв’язку, передачі вантажів на ходу, протиповітряної оборони, боротьби за живучість, надання допомоги кораблю, що терпить лихо, і порятунку людини, що опинилася за бортом.

Згідно із планом активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва, 22 квітня кораблі мають прибути до Новоросійська.

Нинішня активація оперативного з’єднання триватиме до 26 квітня.