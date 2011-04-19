Росія погасила борги із зарплати севастопольських підприємств ЧФ

Міністерство оборони Російської Федерації погасило поточні борги севастопольських підприємств Чорноморського флоту із заробітної плати, що налічували в цілому близько 5 млн. грн., заявив журналістам голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ.

«Російське Міністерство оборони погасило поточні борги підприємств Чорноморського флоту. Практично закрито всі борги із заробітної плати Федерального державного унітарного підприємство ”771 ремонтний завод засобів зв`язку Чорноморського Флоту” Міноборони Росії. До 25 квітня передбачається, що будуть закриті борги із зарплати по 13-му Судоремонтному заводу ЧФ Міністерства оборони РФ», - сказав керівник міста.

«Було поточних боргів на підприємствах Чорноморського флоту близько 5 мільйонів, вони закриються. Ще 5,7 мільйона - це старі борги Будівельного управління Міністерства оборони Росії. Є ще борги, близько 12 мільйонів, до Пенсійного фонду (йдеться про борги Будівельного управління Міноборони Росії). Є зобов`язання Міністерства оборони, що ці борги будуть закриті», - додав САРАТОВ.