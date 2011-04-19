Росія побудує 1265 квартир для військовослужбовців ЧФ РФ

Російська Федерація впродовж найближчих двох років побудує в Севастополі в районі бухти Козача 1265 квартир для сімей військовослужбовців Чорноморського флоту РФ, повідомив журналістам голова Севастопольської міськдержадміністрації Валерій САРАТОВ, посилаючись на досягнуту угоду з російською стороною.

Договір про будівництво житла для російських військовослужбовців було підписано минулого тижня.

"Йдеться про 1265 квартир, які будуть побудовані впродовж двох років у бухті Козача. Це великі обсяги. Ми раді тому, що підписання цього документа відбулося. Тепер треба всім разом нашим будівельникам, замовникам освоїти гроші, щоб реально запустити ці квартири, щоб люди в них заселилися", - сказав САРАТОВ.