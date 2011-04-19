Росія не зацікавлена в придбанні крейсера "Україна"

Російська Федерація не зацікавлена в придбанні крейсера «Україна», заявив міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ у вівторок за результатами зустрічі з міністром оборони України Михайлом ЄЖЕЛЕМ.

«Поки що Російська Федерація не зацікавлена в його (крейсера) придбанні - у нас немає такого завдання і необхідності», - сказав СЕРДЮКОВ.

«Та й, власне кажучи, державна програма озброєнь вже сформована, і грошей там не закладено», - додав він.

Ракетний крейсер було закладено на державному підприємстві «Суднобудівний завод імені 61-го комунара» в Миколаєві у вересні 1984 року на замовленняя Військово-морського флоту СРСР і спущено на воду в серпні 1990 року.

З 1992 по 1995 рік крейсер будувався на замовлення Міністерства оборони України. У 1996-1998 роках будівництво було припинене. У 1999 році було укладено новий контракт з Міноборони на продовження будівництва крейсера для потреб Військово-морських сил України. З 2001 року будівництво корабля знову припинилося.

17 травня 2010 року президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про добудову крейсера.

Верховна Рада 6 липня скасувала постанову про присвоєння йому назви «Україна».

27 лютого 2011 року СЕРДЮКОВ заявив, що Росія чекає прийнятної пропозиції з боку України щодо умов придбання РФ ракетного крейсера.