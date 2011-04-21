Севастополь проситиме у Януковича квартири для українських моряків

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ проситиме у президента України Віктора ЯНУКОВИЧА сприяння у питанні будівництва у місті квартир для українських військових моряків.

«Що мене влаштовує? Міністр оборони Росії Анатолій СЕРДЮКІВ сказав про те, що всі документи підписано, і Росія протягом двох років у мікрорайоні Козача бухта збудує (для російських військовослужбовців) 1265 квартир. Чудово. Тобто, це десь 75 тис. кв. м житла», - заявив САРАТОВ в ефірі севастопольської регіональної державної ТРК, коментуючи підсумки робочого візиту до міста міністрів оборони України Михайла ЄЖЕЛЯ і його російського колеги Анатолія СЕРДЮКОВІ, який відбувся 18-19 квітня.

САРАТОВ заявив, що радий цьому, тому що ці будинки у Севастополі сучасні. «Те, що російські військовослужбовці житимуть гідно, у севастопольців викликає задоволення», - сказав він водночас відзначив, що як глава міськадміністрації він «одразу ж сьогодні занепокоївся: як же тепер українські військові?».

За планами цього року для українських військових у Севастополі має бути збудовано 237 квартир. «Але я одразу хочу обмовитися: це не тільки квартири для ВМС України, це і для гарнізону «Бельбек» (для сімей льотчиків Повітряних сил України), в Інкермані, тобто, мало», - сказав САРАТОВ.

Чиновник сподівається, що найближчим часом буде робоча зустріч з президентом України, де він зверне увагу ЯНУКОВИЧА: «Правильно, щоб ми квартир збудували не менше».