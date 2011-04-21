Прикордонники врятували яхту з 4 українцями поблизу Севастополя

Співробітники прикордонної служби відбуксирували до Балаклавської бухти в Севастополі яхту з чотирма українцями, яка не могла самостійно рухатися через шторм у Чорному морі, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління прикордонслужби України.

Моторна яхта «Анна Марія» виходила з Керчі до Севастополя і потрапила 20 квітня за три милі від мису Фіолент у несприятливі погодні умови. «Через хвилювання моря, що посилилося до 3 балів, і стрічного вітру швидкістю 10-12 метрів в секунду яхта, незважаючи на зусилля екіпажу, не могла самостійно рухатися у бік берега, її стало відносити у відкрите море», - йдеться в прес-релізі.

Прикордонники надіслали на допомогу малий катер морської охорони типу «Калкан». Його екіпаж спробував відбуксувати яхту у порт, однак не зміг - шторм посилився до 4 балів.

Командування Севастопольського загону морохорони направило для надання допомоги більш потужний катер типу «Гриф». Він і врятував керченську «Анну Марію».