Комуністи Криму обрали собі лідера
Симоненко каже про очищення від Грача
Член центрального комітету Комуністичної партії України Олег СОЛОМАХІН обраний першим секретарем Кримського республіканського комітету КПУ. Таке рішення ухвалив пленум сформованого в четвер на конференції в Сімферополі рескому Компартії.
СОЛОМАХІНУ 51 рік. Він перебуває в партії з 1982 року. Останнім часом працював помічником депутата Верховної Ради України з фракції КПУ Марини ПЕРЕСТЕНКО.
«Здорова розмова сьогодні була, розмова була щирою - це як і партійна сповідь, і як однозначна оцінка, що відбулося очищення республіканської організації», - сказав журналістам лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.
Президія центрального комітету Компартії 16 грудня 2010 року виключила нардепа Леоніда ГРАЧА, який керував кримським рескомом з вересня 1993 року, з партії і фракції в парламенті, а також ухвалила рішення про розпуск рескому. ГРАЧ критикував КПУ за співпрацю з Партією регіонів і виступав за вихід комуністів з коаліції з ПР у ВР.
Комуністична партія робітників і селян 27 лютого обрала ГРАЧА своїм лідером замість Олександра ЯКОВЕНКА.