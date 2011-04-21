Комуністи Криму обрали собі лідера

Член центрального комітету Комуністичної партії України Олег СОЛОМАХІН обраний першим секретарем Кримського республіканського комітету КПУ. Таке рішення ухвалив пленум сформованого в четвер на конференції в Сімферополі рескому Компартії.

СОЛОМАХІНУ 51 рік. Він перебуває в партії з 1982 року. Останнім часом працював помічником депутата Верховної Ради України з фракції КПУ Марини ПЕРЕСТЕНКО.

«Здорова розмова сьогодні була, розмова була щирою - це як і партійна сповідь, і як однозначна оцінка, що відбулося очищення республіканської організації», - сказав журналістам лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Президія центрального комітету Компартії 16 грудня 2010 року виключила нардепа Леоніда ГРАЧА, який керував кримським рескомом з вересня 1993 року, з партії і фракції в парламенті, а також ухвалила рішення про розпуск рескому. ГРАЧ критикував КПУ за співпрацю з Партією регіонів і виступав за вихід комуністів з коаліції з ПР у ВР.

Комуністична партія робітників і селян 27 лютого обрала ГРАЧА своїм лідером замість Олександра ЯКОВЕНКА.