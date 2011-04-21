Севастопольський марафонець здійснив 10-кілометровий заплив

Севастопольський плавець-марафонець Олег СОФ’ЯНИК в четвер проплив близько 10 кілометрів за 5 годин у 10-градусній воді. Рекордсмен здійснив заплив на честь Воскресіння Господнього.

СОФ’ЯНИК взяв старт о 5 годині ранку біля маяка на мисі Херсонес, а фінішував о 10.22, поблизу колон національного заповідника «Херсонес Таврійський». Температура повітря на старті дорівнювала трьом градусам тепла, на фініші - 9 градусам.

«Чистий четвер, вийшло дуже вдало, дуже легко було пливти, сонце, чиста вода - вода для мене дуже тепла, бо плаваю цілий рік», - сказав марафонець журналістам. СОФ’ЯНИК заявив, що його супроводило «радісне відчуття, великодній настрій».

Марафонець намагався здійснити заплив у середу, але тоді сильний вітер і шторм перешкодили йому здійснити задумане.