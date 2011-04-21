Ющенко: українська влада сьогодні не підписала б флотські угоди з РФ

Колишній президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що позиція чинної української влади щодо угоди між Україною і Росією про продовження до 2042 року перебування Чорноморського флоту РФ в Криму змінилася, і сьогодні цей документ навряд чи був би підписаний.

"Це моя думка, я аналізую, наприклад, останній візит прем’єр-міністра Росії в Україну, і його результативність… Мені здається, якби зараз перед владою стояло питання підписувати чи не підписувати "харківські угоди", сьогодні ці угоди вже не були б підписані", - сказав він в інтерв’ю "5 каналу".

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ у квітні 2010 року домовилися подовжити перебування ЧФ РФ в Севастополі до 2042 року в обмін на 30-відсоткову знижку в ціні російського газу для України протягом десяти років.

ЮЩЕНКО вважає, що суспільство має вимагати у влади скасувати угоди. "Це благородна справа - провести денонсацію газової угоди (2009 року) і провести денонсацію "харківських угод", бо вони не відповідають національним інтересам", - заявив екс-президент.

Водночас, він наразі не бачить бажання у провладних сил скасувати угоди. "Але це не означає, що ми не повинні говорити з нацією про те, щоб вона прокинулась, говорити їй: у нас є шанс змінити це, при умові вашого розуміння, при умові колосальної суспільної підтримки", - сказав ЮЩЕНКО.

На його думку, для денонсації угод необхідно зрозуміти, що вони не принесли користі державі. "Цим кроком через начебто намір здешевити газ залишили російську базу, чим ми не тільки відмовилися від власної безпекової політики, ми не відкрили собі завтрашній день щодо інтегрування України в європейську, у колективну безпекову політику. Тобто ми собі закрили майбутнє", - заявив ЮЩЕНКО.

Він додав, що Україна не отримує орендну плату за землю, яку займає ЧФ РФ. "Ми програли газ, бо ми маємо його найдорожчим. Сьогодні, наприклад, ціна газу на Кавказі - 110 доларів. Візьміть Східну Європу і центральну її частину, ви можете вести дискусію в районі 195-220, але ні про які 450 не йдеться. А нам - 450, скасували 100, вийшли на 350 - і ми платимо найбільшу, найдорожчу в Європі ціну за газ, яка економічно необґрунтована, яка є корупційною. Ми здали національну територію, ми її продали, не отримавши плати, не отримавши жодних принципів", - заявив ЮЩЕНКО.