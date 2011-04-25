Газ вбив росіянку в Ялті
11:08, 25 квітня 2011Крым
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Співвітчизники в лікарні
Мешканка Москви загинула, отруївшись природним газом в Ялті, ще двоє росіян, чоловік і жінка з Ульяновська, потрапили до лікарні, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Повідомлення про нещасний випадок у будинку по вулиці Кривошти надійшло 24 квітня.
"Жінка, 1966 років народження, загинула. Причина смерті встановлюється", - говориться в прес-релізі.
Загрози для життя 39-річного чоловіка і 52-річної жінки, яких госпіталізовано до медустанови з первинним діагнозом "отруєння природним газом", немає. Очікується, що у середині тижня їх випишуть з лікарні.
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