Автомобіль задавив трьох пішоходів у Криму

Слідче управління кримської міліції порушило кримінальну справу за фактом загибелі трьох осіб і травмування ще двох у результаті наїзду легкового автомобіля у ніч на 25 квітня в Сімферополі, повідомила прес-служба МВС.

В ДТП загинули 22-річний, 36-річний і 39-річний чоловіки. До сімферопольських лікарень з травмами різного ступеня тяжкості доставлено 17-річного хлопця і 27-річного чоловіка.

Справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу водієм, яке призвело до смерті кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Рухаючись вулицею Данилова на околиці Сімферополя, у напрямі села Перове, автомобіль «Мазда» виїхав за межі проїжджої частини на майданчик для розвороту маршрутних таксі - там машина наїхала на пішоходів, після чого виїхала на залізничну колію за межу залізничного переїзду.

«Водія затримано, йому надано медичну допомогу. У рамках порушеної кримінальної справи призначено низку експертиз», - зазначається у прес-релізі.

Правозахисники повідомляють, що автівкою керував п`яний водій.