Україні загрожують теракти через ЧФ Росії - екс-міністр оборони

Присутність Чорноморського флоту Росії у Севастополі створює небезпеку терактів в Україні, заявив голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО, повідомила прес-служба політика.

«Росія вже показала, що задіюватиме флот, не узгоджуючи цього з Україною, де і коли захоче. Для нас це небезпека терактів, адже військові знають, що ворога дієво зупиняти ударами по його базах. Крім того, російський парламент надав право президенту використовувати війська за кордоном, якщо є загроза для військових контингентів або росіян. Якщо по базі Чорноморського флоту буде завдано удар, то російський президент має повне право використати збройні сили, а навіщо ці загрози Україні?», - сказав ГРИЦЕНКО.

Президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ у квітні 2010 року в Харкові підписали угоду, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін Україна домоглася зниження ціни на російський газ на 30%, однак не більше як на $100 за тисячу кубометрів.

ГРИЦЕНКО поставив під сумнів енергетичну доцільність угод. «Фактично, будучи енергонадлишковою країною, Україна залежить від російського газу. Ми маємо і своє вугілля, і свій газ на багато років наперед, однак ми витрачаємо на одиницю продукції у 5-6 разів більше, ніж розвинені країни», - відзначив він.

Політик вважає, що від «харківських угод» виграла лише Росія, а українська влада обдурила своїх громадян. «Сьогодні це зрозуміло вже більшості населення України. Це підтверджують останні соціологічні опитування», - сказав ГРИЦЕНКО.