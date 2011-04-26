У каналі потонув підліток

10:30, 26 квітня 2011
Крым
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В місці, не призначеному для купання

Підліток потонув у Північно-Кримському каналі в Красноперекопському районі Криму, ведуться пошуки тіла.

Інформація про подію в місці, не призначеному для лову риби й купання, надійшла до рятувальників 25 квітня, повідомила у вівторок прес-служба кримського управління МНС.

Потонув 13-річний житель села Братське.

Рятувальники оглянули місце події - загиблого не знайдено.

Пошукові роботи тривають.

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