У каналі потонув підліток

В місці, не призначеному для купання

Підліток потонув у Північно-Кримському каналі в Красноперекопському районі Криму, ведуться пошуки тіла. Інформація про подію в місці, не призначеному для лову риби й купання, надійшла до рятувальників 25 квітня, повідомила у вівторок прес-служба кримського управління МНС. Потонув 13-річний житель села Братське. Рятувальники оглянули місце події - загиблого не знайдено. Пошукові роботи тривають.

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