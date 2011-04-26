У каналі потонув підліток
10:30, 26 квітня 2011Крым
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В місці, не призначеному для купання
Підліток потонув у Північно-Кримському каналі в Красноперекопському районі Криму, ведуться пошуки тіла.
Інформація про подію в місці, не призначеному для лову риби й купання, надійшла до рятувальників 25 квітня, повідомила у вівторок прес-служба кримського управління МНС.
Потонув 13-річний житель села Братське.
Рятувальники оглянули місце події - загиблого не знайдено.
Пошукові роботи тривають.
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