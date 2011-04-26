МВС спростовує причетність своєї співробітниці до резонансної аварії

Головне управління МВС у Криму спростовує причетність своєї співробітниці - начальника сектора громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб кримської міліції Олени СТАВРОПУЛО - до дорожньої аварії у Сімферополі, унаслідок якої троє людей загинули і двоє були травмовані, повідомила прес-служба управління.

«У ряді ЗМІ з`явилася інформація про те, що СТАВРОПУЛО перебуває в особистих стосунках з водієм автомобіля «Мазда», що збив п`ятьох людей. Більш того, деякі ЗМІ повідомили про те, що СТАВРОПУЛО, будучи у нетверезому стані, була в автомобілі разом з водієм у момент аварії. Офіційно заявляємо, що дана інформація є брехнею. Більш того, вона ображає честь і гідність майора міліції, яка не має жодного відношення ані до водія «Мазди», ані до даної ДТП взагалі», - йдеться у прес-релізі.

Міліція припускає, що кінцевою метою «брудної інсинуації» є дискредитація співробітників органів внутрішніх справ Криму в очах громадськості.

Крім того, в управлінні МВС не виключають особистої зацікавленості керівника однієї з правозахисних груп, що розповсюдив інформацію про причетність до ДТП робітниці паспортного столу, оскільки він позивається до кримської міліції в особі СТАВРОПУЛО з питання позбавлення громадянства України.

Нагадаємо, слідче управління кримської міліції порушило кримінальну справу за фактом загибелі трьох осіб і травмування ще двох унаслідок наїзду легкового автомобіля вночі 25 квітня у Сімферополі. Водій автомобілю затриманий.