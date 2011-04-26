Крим вшанував пам`ять жертв аварії на ЧАЕС

Жалобний мітинг і панахида за жертвами Чорнобильської катастрофи відбулися у вівторок у Сімферополі до 25-х роковин аварії на ЧАЕС.

Квіти до меморіалу «Жертвам Чорнобиля» поклали представники влади, громадських організацій, студенти та школярі. Молебень за померлими відслужив митрополит Сімферопольський і Кримський ЛАЗАР, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

У Криму наразі проживають 8 тисяч осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, зокрема більше 3 тисяч ліквідаторів.

Аварія на четвертому енергоблоці ЧАЕС сталася вночі 26 квітня 1986 року: вибух повністю зруйнував реактор. В атмосферу було викинуто 190 тонн радіоактивних речовин. За даними експертів, сумарний викид радіоактивних речовин становив 50 млн. кюрі, що рівнозначно наслідкам вибухів 500 атомних бомб, скинутих в 1945 році на Хіросіму. Радіоактивними нуклідами було забруднено більш ніж 145 тисяч кв. км території України, Росії та Білорусі. Після аварії з 30-кілометрової зони навколо АЕС було евакуйвано більш як 115 тисяч осіб. Чорнобильську АЕС закрили 15 грудня 2000 року.