Проти начальника земресурсів Сімферополя порушено справу

Прокуратура порушила кримінальну справу стосовно начальника Сімферопольського міського управління земельних ресурсів за фактом службової недбалості, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.

«У ході перевірки законності виділення земельних ділянок на території Сімферополя встановлено, що керівниця підписала держакти на право власності на земельну ділянку, частина якої належала іншому громадянину. Останньому повторним виділенням ділянки завдано збитків на суму 150 тисяч гривень», - йдеться в прес-релізі.

Дії чиновника кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.