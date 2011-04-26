Кучма проситься до Ялти

Адвокати екс-президента України Леоніда КУЧМИ подали заяву до генеральної прокуратури з проханням дозволити їх підзахисному поїхати до Ялти 29 квітня - 8 травня для оздоровлення, мовиться в повідомленні на офіційному сайті фонду КУЧМИ.

Адвокати також подали заяву про надання дозволу на виїзд КУЧМИ 9 травня до Росії, у селище Новоселиці Новгородської області, для участі в заходах, присвячених пам`яті його батька, який загинув у 1942 році.

Генпрокуратура в березні порушила кримінальну справу проти КУЧМИ. Він підозрюється у дачі незаконних розпоряджень керівництву МВС, що привели до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Екс-президенту обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.