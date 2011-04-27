Українців знову лякають дуже спекотним літом

Чим ближче до літа, тим більше побоювань, що й цього року природа знову випробовуватиме українців на стійкість до спеки. Днями урядовий уповноважений з питань дерегуляції господарської діяльності Михайло Бродський на своїй сторінці в ЖЖ написав: «У кого немає кондиціонерів — купуйте. Здається, літом буде хана. І Червоненко, який очолює департамент авіації в МНС (гаситиме пожежі з літаків і вертольотів), вас не врятує». Газеті «Сегодня» Бродський повідомив, що своє припущення він засновував на даних зарубіжних дослідницьких агентств — наприклад, NASA.

В Укргідрометцентрі теж пророкують жарке літо. «Практика останніх 10-ти років показує, що літо буде гарячим. Проте не таким пекельним, як минуле. Літо-2010 було рекордно спекотним, проте два роки підряд рекорду не варто чекати», — говорить начальник Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

У свою чергу згаданий Бродським Євген Червоненко запевнив, що МНС уже готується до гарячого літа: «Ми готуємо розвідку пожеж з повітря і розставлятимемо літаки і вертольоти по всій країні, щоб, у разі чого, прийти на допомогу».

Згоден з офіційними прогнозистами і народний синоптик Валерій Некрасов з Дніпропетровська. «Всі три літні місяці сонце буде нещадним. Можуть виникнути засуха, пожежі, неврожай», — розповів Некрасов. За його словами, осінь буде «оксамитовою», а холоди прийдуть аж у листопаді. А ось його колега з Луганська Леонід Горбань заспокоює: літо буде в міру тепле і дощове: «За моїми прогнозами, цього літа часто йтимуть дощи. На заході України опадів очікується навіть більше звичайного. На початку червня температура встановиться +19. У кінці місяця градус підніметься до +29. Весь липень триматиметься помірно тепла погода (+23—24 °C). Хоча після 26 липня декілька днів доведеться потерпіти — +32. Але жару «зіб`є» дощ». У серпні, за словами Горбаня, погода буде не пляжна — +22—23 °C. «А вже у вересні буде класична осіння погода. Вище +12 температура не підніметься», — говорить народник.