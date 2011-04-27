Севастополь хоче собі покровителем князя Володимира

Севастопольська держадміністрація і міськрада від імені жителів міста просять Українську православну церкву Московського патріархату поблагословити рішення про визнання святого рівноапостольного князя Володимира небесним покровителем Севастополя.

«Це сприятиме духовному і етичному відродженню, збереженню і примноженню милосердя, патріотизму і добра», - зазначається у листі голови адміністрації Валерія САРАТОВА і глави міськради Юрія ДОЙНІКОВА митрополиту Сімферопольському і Кримському ЛАЗАРЮ.

«Напередодні наближення значущих для нашого міста і для православного світу у цілому пам`ятних дат - 150-річчя заснування Свято-Володимирського кафедрального собору в Херсонесі і 10-річчя спорудження Хреста над Свято-Володимирським кафедральним собором, міська державна адміністрація і міська рада звертаються з проханням про клопотання перед Митрополитом Київським і Всієї України ВОЛОДИМИРОМ і Патріархом Московським і Всієї Русі КИРИЛА визнати Святого рівноапостольного князя Володимира святим покровителем Севастополя», - йдеться у зверненні.

У листі також зазначається, що стародавня історія міста тісно пов`язана з ім`ям цього святого. «Саме на севастопольській землі в Херсонесі у 988 році прийняли хрещення князь Володимир і його дружина, поклавши тим самим початок хрещенню всієї Київської Русі. Звідси православ`я зробило крок на нашу землю, ставши символом духовної єдності слов`янських народів. Саме з цього почався відлік нашої нової, вже християнської історії», - наголошується у листі.

Керівники міста також відзначають, що «на головній площі Херсонесу в 1861 році було закладено Свято-Володимирський собор, який став гідним пам`ятником хрещенню Русі і однією з головних святинь православ`я».

Крім того, зазначається у звернені, «Севастополь відзначається тим, що у ньому у 1881 році було освячено ще один Свято-Володимирський собор, на Центральному міському пагорбі, який в роки першої оборони Севастополя став усипальнею адміралів».