Сафарі-парк захопив землю?
14:40, 27 квітня 2011Крым
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Прокуратура каже про $44 тисячі збитків
Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом захоплення більш як 20 га землі під розміщення сафарі-парку у Білогірському районі Криму, повідомила прес-служба наглядового відомства.
«Ділянку організатори сафарі-парку займають з 2008 року, не маючи необхідних правоустановлювальних документів на землю. Протиправним використанням землі - її огородженням і розміщенням вольєр - заподіяно понад 350 тис. грн. збитків», - зазначається у прес-релізі.
Дії посадовців приватного підприємства кваліфіковані за ч. 1 ст. 197-1 і ст. 365 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.
Як відомо, сафарі-парк створює в Білогірському районі Олег ЗУБКОВ - власник першого в СНД приватного зоопарку в Ялті.
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