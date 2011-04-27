Високопосадовець з Севастополя погорів на хабарі

Прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу стосовно керівника відділу транспорту та зв’язку Севастопольської міської державної адміністрації через вимагання та отримання хабара, повідомила прес-служба генеральної прокуратури.

Встановлено, що посадовець вимагав та одержав 8 тисяч гривень хабара за сприяння в отриманні перемоги у конкурсі на право перевезення пасажирів у міському громадському транспорті.

Підозрюваного затримано «на гарячому».

Справу порушено за ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України.