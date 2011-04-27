Міжміські автобуси подорожчають

Рада міністрів Криму на засіданні в середу підвищила граничні тарифи на міжміські перевезення на 4 копійки, або на 22,2%, - до 22 копійок за кілометр з пасажира.

Це - середній тариф по Україні, стверджує заступник голови кримського уряду Катерина ЮРЧЕНКО.

Наприклад, доїхати на автобусі з Сімферополя до Ялти можна буде за 23,84 грн., тоді як зараз квиток коштує 19,5 грн.

Постанова Радміну набере чинності через п`ять днів після її публікації в газеті «Крымские известия».