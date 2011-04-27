Канатка "Місхор - Ай-Петрі" запрацювала після ремонту

Канатна дорога «Місхор - Ай-Петрі» відкрилася в середу після ремонтних робіт, які проводилися з березня.

Вартість квитка для дорослих в один бік становить 50 грн., для дітей від 6 до 12 років - 25 грн., малюкам до 6 років - безплатно. Канатка працює з 10 до 17 годин, повідомляє її офіційний сайт.

Канатна дорога відкрилася в 1988 році. Її довжина більш як 3,5 кілометри.

Між середньою станцією «Сосновий бір» і верхньою «Ай-Петрі», які розділяють майже 2 кілометри, немає жодної опорної вежі, що дозволяє вважати її найдовшим безопорним прольотом канатної дороги в Європі.

На фунікулері від нижньої станції до плато Ай-Петрі можна дістатися за 20 хвилин. Кут підйому - 45 градусів.