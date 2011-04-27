Проти матросів, які побили своїх колег, порушено справи
18:00, 27 квітня 2011Крым
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Зламали ніс та щелепу
Військова прокуратура Севастопольського гарнізону порушила дві кримінальні справи стосовно військовослужбовців Військово-морських сил України, які побили своїх колег, повідомила прес-служба генеральної прокуратури.
У першому випадку матрос, будучи невдоволеним якістю виконання доручення іншим матросом, ударив його декілька разів в обличчя, заподіявши відкритий перелом кісток носа.
Інший матрос, бажаючи показати уявну перевагу над колегою, завдав тому удар кулаком в обличчя, заподіявши відкритий перелом нижньої щелепи.
Обох постраждалих госпіталізовано.
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