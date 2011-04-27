14 опозиційних партій вимагають терміново скасувати флотські угоди

Учасники акції протесту з нагоди річниці угод про продовження терміну базування Чорноморського флоту Росії у Криму до 2042 року вимагають їх термінової денонсації, йдеться в ухвалі громадсько-політичних зборів.

«Антиукраїнські угоди повинні бути терміново денонсовані. Лише це може пом’якшити невідворотну відповідальність влади за її антидержавні дії», - мовиться в документі.

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ у квітні 2010 року домовилися подовжити перебування ЧФ РФ в Севастополі до 2042 року в обмін на 30-відсоткову знижку в ціні російського газу для України протягом десяти років.

Учасники мітингу вимагають від ЯНУКОВИЧА забезпечити неухильне виконання положень Конституції, в якій зафіксовано, що на території України не допускається розміщення іноземних військових баз.

Громадсько-політичні збори також звертаються до Верховної Ради з вимогою невідкладно розглянути та підтримати внесений від опозиції відповідний законопроект щодо денонсації «харківського пакту».

«Політичні партії патріотичного спрямування зроблять все для того, щоб 27 травня 2017 року стало останнім днем перебування російського флоту на українських територіях», - наголошується у документі.

Ухвалу підписали представники 14 опозиційних партій: «Батьківщина», «Громадянська позиція», Європейська партія України, «За Україну!», Конгрес українських націоналістів, Народний рух України, «Наша Україна», Партія захисників Вітчизни, «Реформи і порядок», «Свобода», Українська народна партія, Українська платформа, УРП «Собор» та «Фронт Змін», - присутніх на мітингу, що відбувся у Києві біля пам’ятника Тарасу Шевченку.