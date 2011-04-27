КаZантип створює спорт-екшн-парк

Музичний проект «КаZантип» готує майданчик - Action Sport Park - для екстремальних ігор Z-Games, які пройдуть 18-31 липня в селі Поповка у західному Криму, повідомив один з організаторів проекту Андрій ФІЛОНОВ на прес-конференції у Сімферополі.

«Зараз створюється найбільш унікальний спорт-екшн-парк на території СНД. Інфраструктуру для нього ми готували чотири роки», - сказав він.

Зокрема, з`являться 80-метровий басейн для вейкбордінгу (екстремальний вид спорту, який поєднує у собі елементи воднолижного слалому, акробатики і стрибки), скеледром над басейном (спортсмени не використовують страховку і зможуть безпечно падати у воду), парк для паркуру, майданчик для брейк-дансу. Всього на території «КаZантипу», площа якого становить 10 гектарів, планується розмістити понад 10 об`єктів для екстремальних і вуличних видів спорту. «Це не капітальне будівництво, це - спортивні споруди, які монтуються-розбираються», - відзначив ФІЛОНОВ.

За попередніми розрахунках, у Z-Games візьмуть участь сотні спортсменів з різних країн світу, ігри відвідають 5 тисяч глядачів. Крім того, весь липень працюватиме спортивний табір.

Сам музичний проект «КаZантип» пройде у серпні.

«Я б споживав наркотики на сніданок великою ложкою, якби вони були корисні для здоров`я, але я вважаю, що у житті є багато інших цікавих речей», - сказав президент «Республіки Z» Нікіта I, коментуючи думку про те, що на «КаZантипі» збираються наркомани, і закликав молодь займатися спортом.

«КаZантип» на початку 1990-х років проводився у північно-східній частині Криму, на мисі Казантип. Звідси і назва проекту. Спочатку це був спортивний захід, що збирав фанатів віндсерфінгу. Його супроводжувала музика. На початку 2000-х років «КаZантип» переїхав на захід Криму, у Поповку, і незабаром його перейменували на «Республіку Z». Вперше Z-Games пройшли в тестовому тижневому режимі в 2010 році.