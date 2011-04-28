Півсотні боєприпасів лежали з війни біля житлових будинків

Працівники Міністерства з надзвичайних ситуацій знешкодили 46 боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни, які були знайдені біля автобусної зупинки і житлових будинків у селі Ключове в Кіровського району Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Серед вибухонебезпечних предметів були дві фугасні авіабомби, шість артилерійських снарядів діаметром 76 мм, один артснаряд діаметром 152 мм і 37 ручних гранат.

Працівники МНС вивезли вибухонебезпечні предмети на Старокримський полігон і в середу ввечері знищили шляхом підриву.