Шеф МВС хоче відмінити довіреність на керування авто

Міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ підтверджує намір міліції скасувати довіреність на право керування транспортними засобами.

МОГИЛЬОВ нагадав, що зараз на розгляді Верховної Ради знаходиться законопроект про ліквідацію техогляду автомобілів. Це практика, за якою необхідно йти з метою мінімізації зайвого адміністрування транспорту, сказав він.

Міністр зазначив також, що зараз опрацьовуються плани зі скасування довіреності на право керування автомобілем. Він нагадав, що плата за нотаріальне підтвердження такої довіреності становить приблизно від 100 гривень. «Це зайвий платіж», - сказав МОГИЛЬОВ на брифінгу.

При цьому як можливий негативний наслідок такого рішення він відзначив, що існує ризик, що машину можуть угнати, й відсутність довіреності на керування ускладнить для міліції можливість довести факт угону транспортного засобу.