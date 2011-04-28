Генпрокуратура дозволила Кучмі виїхати до Ялти

Екс-президент України Леонід КУЧМА отримав дозвіл слідчого генеральної прокуратури на тимчасовий виїзд до Росії та Ялти, повідомляє сайт фонду КУЧМИ «Україна».

Генпрокуратура в березні порушила кримінальну справу проти КУЧМИ. Він підозрюється у дачі незаконних розпоряджень керівництву МВС, що привели до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Екс-президенту обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Адвокати КУЧМИ 26 квітня подали заяву до прокуратури з проханням дозволити їх підзахисному поїхати до Ялти 29 квітня - 8 травня для оздоровлення та 9 травня до Росії, у селище Новоселиці Новгородської області, для участі в заходах, присвячених пам`яті його батька, який загинув у 1942 році.