Кого українці назвали би президентом найближчої неділі (опитування)

Якби перший тур виборів президента відбувся найближчої неділі, то за Віктора Януковича проголосувало б 18,7% громадян, свідчать результати опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС».

За Юлію Тимошенко готові проголосувати 13,1% опитаних.

За Арсенія Яценюка проголосували б 7,5% респондентів, за Сергія Тігіпка – 4,8%, за Віталія Кличка – 3,9%, за Петра Симоненка – 2,9%, за Олега Тягнибока – 2,7%.

Анатолій Гриценко набрав би 1,7% голосів, Володимир Литвин – 0,8%, екс-президент Віктор Ющенко – 0,7%.

За іншого кандидата готові проголосувати 2,9% опитаних, проти всіх - 16,3%, не брали б участі у виборах 10,7%. Не змогли відповісти на запитання 13,2%.

У цілому, по всій території України було проведено 26000 інтерв’ю осіб, старших 18 років. Статистична похибка вибірки склала +/– 0,9%

Центр соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології «КМІС», Центром «Соціальний моніторинг» та Соціологічною групою «Рейтинг» в період з 31 березня по 11 квітня провели масштабне загальнонаціональне соцдослідження з найбільш актуальних соціальних, економічних та політичних проблем.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування, проведеного Центром Разумкова у квітні, за Януковича-президента проголосували б 16,7% українців.

У першому турі президентських виборів у 2010 році за Януковича проголосувало 35,32% громадян, за Юлію Тимошенко – 25,05%. У другому турі за Януковича проголосувало 48,95%, за Тимошенко – 45,47%.